Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
23.11.2026 03:49:38
Siemens-Chef Busch sieht sich für weitere große Übernahmen gerüstet
BERLIN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens will sein Wachstum auch durch weitere Übernahmen vorantreiben. "Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und das machen wir auch weiter", sagte Konzernchef Roland Busch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Dabei können die Münchner auch große Zukäufe stemmen. "Die Größenordnung ist nicht das Thema. Auch wenn es um zehn Milliarden geht", so Busch. "Wenn wir ein Zielunternehmen haben, wo wir Synergien generieren können, dann haben wir die Feuerkraft auch für sehr, sehr große Übernahmen."
Siemens hatte sein Digitalisierungsgeschäft zuletzt durch mehrere Akquisitionen ausgebaut. So übernahm der Konzern etwa im vergangenen Jahr das US-Softwareunternehmen Altair für rund zehn Milliarden US-Dollar. Gut fünf Milliarden Dollar blätterte der Konzern für die US-Firma Dotmatics hin, die Forschungs- und Entwicklungssoftware insbesondere für die Pharmaindustrie anbietet.
Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) hat sich Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent vorgenommen, mittelfristig sollen die Erlöse um sieben bis elf Prozent wachsen. "In der Prognose sind keine Zukäufe enthalten. Das käme noch dazu", so Busch.
Dabei kann Siemens auf gut gefüllte Kassen blicken: Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Mittelzufluss von mehr als 12 Milliarden Euro und damit so viel wie noch nie. Zukaufen um jeden Preis will Busch jedoch nicht. So gelte: Je größer, desto risikoreicher. "Wir müssen halt sehr, sehr umsichtig mit dem vielen Geld umgehen, das wir haben."/nas/ruc/tav/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
03:49
|Siemens-Chef Busch sieht sich für weitere große Übernahmen gerüstet (dpa-AFX)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|249,50
|-5,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.