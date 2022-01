Siemens Energy: "Radikale Änderungen"

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach der kurzen Gegenbewegung zählt die Aktie von Siemens Energy am Freitag im wieder schwachen Marktumfeld einmal mehr zu den größten Verlierern im DAX. Die tiefgreifenden Probleme der Tochter Siemens Gamesa sind kurzfristig nicht in den Griff zu bekommen. Erst strukturelle Veränderungen könnten die Wende bringen.Bereits am Donnerstag gab es neue Gerüchte, dass Siemens Energy intensiver an einer Übernahme des verbleibenden 33-Prozent-Anteils von Siemens Gamesa arbeite. Zu lang hätten die Gamesa-Probleme die starken Fortschritte im übrigen Portfolio überschattet, kritisiert auch Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank. Doch radikale Änderungen an der Konzernstruktur könnten helfen, um den Wert der Aktiva besser herauszuarbeiten und das Bewertungsproblem zu lösen.Der Experte bestätigte deshalb sein Kursziel mit 27 Euro und beließ die Einstufung auf „Buy“. Auf dem aktuellen Niveau schreibt er der Aktie von Siemens Energy damit mehr als 40 Prozent Potenzial zu. So hoch notierte der DAX-Titel letztmals im Juli 2021 – noch bevor Siemens Gamesa mit einer herben Gewinnwarnung den Kapitalmarkt geschockt hatte.