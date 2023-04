Siemens Energy-Aktie: Konsortium mit Siemens Energy erhält Großauftrag von Tennet

"Der Rahmenvertrag mit Tennet ist ein wichtiger Meilenstein für die europäische Energiewende", sagte Vorstandsmitglied Tim Holt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz von Tennet in Berlin. Der Netzausbau müsse vorangetrieben werden. Die Details des Vertrags waren zunächst noch offen. Bei der Pressekonferenz wurden aber Verträge zum Anschluss von Windparkprojekten in der Nordsee an das Festland im Volumen von insgesamt 30 Milliarden Euro vorgestellt.

Via XETRA verliert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 0,84 Prozent auf 21,18 Euro.

Berlin (Reuters)