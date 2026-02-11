Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Aktie bewertet 11.02.2026 10:28:47

Siemens Energy-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Siemens Energy-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray hat eine ausführliche Untersuchung des Siemens Energy-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Hersteller von Energietechnik am Mittwoch ein sehr starkes Quartal. Die Erwartungen dürften angesichts des starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn hoch gewesen sein, doch Siemens Energy habe sie noch übertroffen.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 10:12 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 159,85 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 6,35 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 648 648 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Siemens Energy-Aktie um 32,8 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

