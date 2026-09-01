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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Aktie unter der Lupe 01.09.2026 11:07:50

Siemens Energy-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Siemens Energy-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein neuer Lieferant für Laufschaufeln und Leitschaufeln für Gasturbinen sei eher eine gute Nachricht für deren Anbieter, schrieb Phil Buller am Dienstag mit Blick auf die zusätzlichen Pläne von Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde ohnehin woanders geschrieben.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 141,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 73,12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 456 365 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 18,0 Prozent nach oben. Am 11.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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