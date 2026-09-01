Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktie unter der Lupe
|
01.09.2026 11:07:50
Siemens Energy-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein neuer Lieferant für Laufschaufeln und Leitschaufeln für Gasturbinen sei eher eine gute Nachricht für deren Anbieter, schrieb Phil Buller am Dienstag mit Blick auf die zusätzlichen Pläne von Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde ohnehin woanders geschrieben.
Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 141,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 73,12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 456 365 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 18,0 Prozent nach oben. Am 11.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
11:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro (dpa-AFX)
|
11:13
|Buy für Siemens Energy-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.at)
|
11:07
|Siemens Energy-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
31.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:22
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:22
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:22
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|141,32
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.