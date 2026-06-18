Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Stromversorgung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz werde aggressiv vorangetrieben, schrieb Chad Dillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe zur Folge, dass im Segment mittelgroßer Kraftwerke das Angebot den Bedarf in den kommenden Jahren um 10 bis 35 Prozent übersteigen dürfte.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:29 Uhr 2,3 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26,87 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 299 214 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 38,1 Prozent zu Buche. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 05.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.