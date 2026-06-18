Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktuelle Analyse 18.06.2026 09:45:06

Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform

Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform

Bernstein Research-Analyst Chad Dillard hat eine gründliche Analyse des Siemens Energy-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Stromversorgung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz werde aggressiv vorangetrieben, schrieb Chad Dillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe zur Folge, dass im Segment mittelgroßer Kraftwerke das Angebot den Bedarf in den kommenden Jahren um 10 bis 35 Prozent übersteigen dürfte.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:29 Uhr 2,3 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26,87 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 299 214 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 38,1 Prozent zu Buche. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 05.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten