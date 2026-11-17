Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktie unter die Lupe
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17.11.2026 15:43:47
Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:27 Uhr 1,4 Prozent auf 127,22 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 65,07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 788 889 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 6,1 Prozent zu. Am 11.02.2027 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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