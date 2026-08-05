Energizer Holdings Aktie
WKN DE: A14UHB / ISIN: US29272W1099
|Ergebnisverbesserung
|
05.08.2026 07:12:47
Siemens Energy-Aktie: Beschleunigtes Wachstum, Gamesa zurück in der Gewinnzone
Das Energietechnikunternehmen verbuchte 17,9 Milliarden Euro Neugeschäft in den Monaten April und Juni - rund 1 Milliarde Euro mehr als vom Markt erwartet. Zugleich wurde bei 18,5 Prozent Umsatzwachstum der um Sondereffekte bereinigte Gewinn mehr als verdreifacht - auf 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen jetzt mitteilte.
Mit einer Ergebnisverbesserung um mehr als 500 Millionen Euro trug dazu vornehmlich die Windenergietochter Gamesa bei, die erstmals seit 2022 wieder einen Überschuss ablieferte und keine roten Zahlen schrieb. Konzernweit erzielte Siemens Energy eine bereinigte Marge von 14,2 Prozent - das sind 9,1 Punkte mehr als im Vorjahr und 1,9 Punkte mehr als von Analysten geschätzt.
Siemens Energy bestätigte die im April angehobene Prognose 2025/26, wonach der Umsatz vergleichbar um 14 bis 16 Prozent wachsen und die operative Marge 10 bis 12 Prozent erreichen soll. Die Marge tendiere dabei zum oberen Ende, hieß es.
DOW JONES
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