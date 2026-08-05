Energizer Holdings Aktie

Energizer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UHB / ISIN: US29272W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ergebnisverbesserung 05.08.2026 07:12:47

Siemens Energy-Aktie: Beschleunigtes Wachstum, Gamesa zurück in der Gewinnzone

Siemens Energy-Aktie: Beschleunigtes Wachstum, Gamesa zurück in der Gewinnzone

Siemens Energy hat auch in seinem dritten Geschäftsquartal von der boomenden Nachfrage nach Gasturbinen und Stromnetztechnologie profitiert.

Das Energietechnikunternehmen verbuchte 17,9 Milliarden Euro Neugeschäft in den Monaten April und Juni - rund 1 Milliarde Euro mehr als vom Markt erwartet. Zugleich wurde bei 18,5 Prozent Umsatzwachstum der um Sondereffekte bereinigte Gewinn mehr als verdreifacht - auf 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen jetzt mitteilte.

Mit einer Ergebnisverbesserung um mehr als 500 Millionen Euro trug dazu vornehmlich die Windenergietochter Gamesa bei, die erstmals seit 2022 wieder einen Überschuss ablieferte und keine roten Zahlen schrieb. Konzernweit erzielte Siemens Energy eine bereinigte Marge von 14,2 Prozent - das sind 9,1 Punkte mehr als im Vorjahr und 1,9 Punkte mehr als von Analysten geschätzt.

Siemens Energy bestätigte die im April angehobene Prognose 2025/26, wonach der Umsatz vergleichbar um 14 bis 16 Prozent wachsen und die operative Marge 10 bis 12 Prozent erreichen soll. Die Marge tendiere dabei zum oberen Ende, hieß es.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Energy im Fokus: Geschichte, Zukunft und Rolle in der Energiewende

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Energizer Holdings Inc When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
23.07.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Siemens Energy Buy UBS AG
15.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Energizer Holdings Inc When Issued 18,50 -1,07% Energizer Holdings Inc When Issued
Siemens Energy AG 153,00 0,24% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mit Gewinnen
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen