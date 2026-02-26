Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hauptversammlung 26.02.2026 17:56:00

Siemens Energy-Aktie bleibt in Rekordnähe: Windtochter soll bis 2028 zweistellige Margen liefern

Siemens Energy-Aktie bleibt in Rekordnähe: Windtochter soll bis 2028 zweistellige Margen liefern

Siemens-Energy-Chef Christian Bruch will die noch verlustträchtige Windkrafttochter Gamesa in zwei Jahren so weit haben, dass klar ist, ob sie die mittelfristigen Renditeanforderungen erfüllen kann, die für alle Konzerngeschäfte gelten.

"Spätestens 2028 will ich Visibilität haben, dass zweistellige Margen möglich sind", sagte er auf der Hauptversammlung in Berlin.

Aktuell sei aber nicht der richtige Zeitpunkt, um über eine Abspaltung nachzudenken, sagte Bruch. Gegenwärtig gehe es darum, das Windgeschäft wieder profitabel zu machen, und dann im nächsten Schritt bis 2028 eine Marge von 3 bis 5 Prozent zu erreichen, wiederholte Bruch.

Der aktivistische Investor Ananym hatte im Dezember seine Beteiligung an Siemens Energy öffentlich gemacht und gefordert, den Verbleib des Windgeschäfts im Konzern zu überprüfen. Ananym ist der Meinung, dass eine Abspaltung den Anlegern mehr Rendite bringen würde. Entsprechend äußerte sich auf der Hauptversammlung auch ein Aktionär.

Bruch bekam dort allerdings auch Unterstützung für seine Position. Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka Investment sprach sich gegen einen raschen Verkauf von Gamesa aus. "Um es klar sagen: Ein Verkauf von Gamesa zum jetzigen Zeitpunkt käme einem Verkauf unter Wert gleich", sagte er laut Redetext.

Im XETRA-Handel am Donnerstag verlor die Siemens Energy-Aktie schlussendlich 2,69 Prozent auf 164,85 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch höher notierte. Das bisherige Tageshoch hatte sie zuvor bei 170,50 Euro erreicht. Damit bewegte sich der Anteilsschein unter seinem Allzeithoch von 171,65 Euro, das er erst gestern erreicht hatte.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie blickt auf Hauptversammlung: Diese Agenda-Punkte sind entscheidend
Siemens Energy-Aktie mit neuer Bestmarke: Hauptversammlung steht bevor
Siemens Energy-Aktie bleibt gefragt: Starke Zahlen treiben Kursziele nach oben

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten