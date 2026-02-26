Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Hauptversammlung
|
26.02.2026 17:56:00
Siemens Energy-Aktie bleibt in Rekordnähe: Windtochter soll bis 2028 zweistellige Margen liefern
Aktuell sei aber nicht der richtige Zeitpunkt, um über eine Abspaltung nachzudenken, sagte Bruch. Gegenwärtig gehe es darum, das Windgeschäft wieder profitabel zu machen, und dann im nächsten Schritt bis 2028 eine Marge von 3 bis 5 Prozent zu erreichen, wiederholte Bruch.
Der aktivistische Investor Ananym hatte im Dezember seine Beteiligung an Siemens Energy öffentlich gemacht und gefordert, den Verbleib des Windgeschäfts im Konzern zu überprüfen. Ananym ist der Meinung, dass eine Abspaltung den Anlegern mehr Rendite bringen würde. Entsprechend äußerte sich auf der Hauptversammlung auch ein Aktionär.
Bruch bekam dort allerdings auch Unterstützung für seine Position. Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka Investment sprach sich gegen einen raschen Verkauf von Gamesa aus. "Um es klar sagen: Ein Verkauf von Gamesa zum jetzigen Zeitpunkt käme einem Verkauf unter Wert gleich", sagte er laut Redetext.
Im XETRA-Handel am Donnerstag verlor die Siemens Energy-Aktie schlussendlich 2,69 Prozent auf 164,85 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch höher notierte. Das bisherige Tageshoch hatte sie zuvor bei 170,50 Euro erreicht. Damit bewegte sich der Anteilsschein unter seinem Allzeithoch von 171,65 Euro, das er erst gestern erreicht hatte.
DOW JONES
