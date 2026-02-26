Siemens Energy-Aktie blickt auf Hauptversammlung: Diese Agenda-Punkte sind entscheidend

Am Tag der Hauptversammlung zeigt sich die Aktie von Siemens Energy freundlich, kommt jedoch bislang nicht ganz an ihren gestrigen Rekordstand heran.

• Siemens Energy-Aktie am Tag der Hauptversammlung knapp unter Rekordhoch• Zukunft von Siemens Gamesa im Blick• Hauptversammlung entscheidet über Dividende und mehr

Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die Siemens Energy-Aktie zeitweise 0,03 Prozent auf 169,45 Euro, das bisherige Tageshoch hatte sie zuvor bei 170,40 Euro erreicht. Damit bewegt sich der Anteilsschein nur knapp unter seinem Allzeithoch von 171,65 Euro, das er erst gestern erreicht hatte.

Zentraler Treiber des jüngsten Höhenflugs ist ein spektakuläres erstes Quartal 2026, in dem Umsatz und Gewinn nach oben geschnellt waren. Nun rückt jedoch vor allem die Hauptversammlung mit den dort getroffenen Entscheidungen in den Blick.

Anleger warten auf neue Erkenntnisse von der Hauptversammlung

Am heutigen Donnerstag findet die ordentliche Hauptversammlung von Siemens Energy statt. Seit 10:00 Uhr gibt der Konzern dabei seinen Aktionären im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in Berlin, die jedoch auch online übertragen wird, Auskunft.

Mit Spannung werden vor allem detaillierte Einblicke in die Fortschritte der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie eine Diskussion über strategische Optionen für diese erwartet. Laut "Reuters" dürften Forderungen nach einer Ausgliederung von Siemens Gamesa zu den zentralen Themen auf der Hauptversammlung gehören, nachdem diese von einem aktivistischen Aktionär im Dezember geäußert worden waren. Ein anderer Großaktionär betonte jedoch laut der Nachrichtenagentur bereits, dass Siemens Energy seine Windkraftsparte nicht unter Wert verkaufen sollte. "Um es klarzustellen: Gamesa zum jetzigen Zeitpunkt zu veräußern, käme einem Verkauf unter Wert gleich. Verschleudert Gamesa nicht", zitiert "Reuters" Ingo Speich von Deka Investment.

Neben der Zukunft von Siemens Gamesa stehen heute aber auch mehrere klassische Aktionärsthemen auf der Tagesordnung. So müssen die Anteilseigner unter anderem einen Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns fassen, was die Abstimmung über den Dividendenvorschlag von 0,70 Euro pro dividendenberechtigter Aktie umfasst. Auch das Votum über die Entlastung der Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand steht auf der Agenda sowie ein Beschluss über die zukünftige Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.

