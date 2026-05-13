Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger freuten sich auf die neuen Mittelfristziele bis 2030, die für November avisiert würden, schrieb Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er hob seine Ergebnisprognosen bis 2028 im Schnitt um 2 Prozent.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 12:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 176,26 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 13,47 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 888 780 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 47,0 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Siemens Energy am 05.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET



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