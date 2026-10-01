Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Siemens Energy-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht das jüngst angeschobene Aktienrückkaufprogramm als höchst positives Signal vor dem Bericht zum Schlussquartal des Geschäftsjahres und dem Ausblick auf 2027, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 142,94 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 46,91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 348 065 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 19,2 Prozent aufwärts. Am 11.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET



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