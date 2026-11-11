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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Hoher Strombedarf 11.11.2026 08:19:00

Siemens Energy-Aktie deutlich höher: Rekordauftragsbestand ebnet Weg für neue Wachstumsziele

Siemens Energy-Aktie deutlich höher: Rekordauftragsbestand ebnet Weg für neue Wachstumsziele

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre.

Der weltweite Strombedarf dürfte weiter steigen, angetrieben durch die Elektrifizierung von Verkehr, Heizung, Kühlung und Industrie sowie durch neue Großverbraucher wie Rechenzentren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Für 2026/27 (per Ende September) erwartet Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll auf 14 bis 16 Prozent steigen. Wachstumstreiber bleiben dabei das Geschäft mit Gas- und Netztechnik. Beim Gewinn nach Steuern erwartet der Konzern mit rund 5 Milliarden Euro ebenfalls mehr.

Damit will das Management um Konzernchef Christian Bruch das Tempo weiter hochhalten. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der vergleichbare Umsatz - ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Dabei profitierte der Konzern von der anhaltend robusten Nachfrage im Gas- und Netzgeschäft. Die bereinigte operative Marge wurde mit 12,4 Prozent mehr als verdoppelt.

Unter dem Strich verdiente Siemens Energy mit 4,1 Milliarden Euro ein Vielfaches mehr, nachdem im Vorjahr knapp 1,7 Milliarden Euro erreicht worden waran. Dies ist neben deutlichen Gewinnsteigerungen sowohl der Gas- als auch der Netzsparte auch auf deutliche Verbesserungen im Windgeschäft Siemens Gamesa zurückzuführen. Dies kehrte nach einem milliardenschweren Verlust im vergangenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurück. Aktionäre sollen mit 2,30 Euro eine deutlich höhere Dividende erhalten als im Vorjahr, als 0,70 Euro gezahlt wurden.

Mit einem Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro (per Ende September) im Rücken setzte sich Siemens Energy auch neue Mittelfristziele. Für das Geschäftsjahr 2030 strebt das Unternehmen ein durchschnittliches vergleichbares jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 20 bis 22 Prozent an. Dabei sieht es bei Gas sowohl im Turbinen- als auch im Servicegeschäft ebenso weiteres Potenzial wie in der Netztechnik. Auch Gamesa sollte sich weiter positiv entwickeln. So zielt Siemens Energy auch über 2030 hinaus auf ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie im zweistelligen Prozentbereich.

Die bisherigen Mittelfristziele von Siemens Energy liefen bis zum Geschäftsjahr 2027/28. Unter anderem hat sich das Unternehmen bis dahin eine bereinigte Marge von 14 bis 16 Prozent zum Ziel gesetzt.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel springt die Siemens Energy-Aktie zeitweise 4,84 Prozent auf 127,38 Euro hoch.

/nas/bek/he

BERLIN (dpa-AFX)

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