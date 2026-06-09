Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Papier unter der Lupe 09.06.2026 11:28:49

Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Gael de-Bray zerstreut in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar einige Sorgen vor Überkapazitäten im Bereich Gaskraftwerke am Markt. Das eigentliche Kraftwerksgeschäft mache lediglich 15 Prozent des Konzernumsatzes aus, und das Servicegeschäft werde sogar unterschätzt. Gleiches gelte für den Turnaround der Windkrafttochter Gamesa.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Mit einem Wert von 157,54 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie um 11:12 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 26,95 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 439 959 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 31,4 Prozent. Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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