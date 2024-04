Siemens Energy-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für die europäischen Investitionsgüterkonzerne dürfte sich das erste Quartal wie vom Markt erwartet entwickelt haben, schrieb Analyst James Winchester in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die Talsohle der Branchenkonjunktur scheine durchschritten, und in einigen Regionen gebe es erste Wachstumsanzeichen. Für das zweite Halbjahr rechne er mit einer Stabilisierung in Europa und einem gewissen Wachstum in den USA.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Energy-Aktie musste um 10:13 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 17,77 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1,32 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 021 794 Siemens Energy-Aktien. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 48,0 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen.

05.04.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 04:00 / GMT



