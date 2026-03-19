Siemens Energy-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer erheblichen Belastung für den Sektor der Industriegüterproduzenten werden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Unternehmen aus dem Segment Elektrotechnik seien weniger stark betroffen als andere, denn hier ruhten die Wachstumschancen stärker auf der Nachfrage im Zusammenhang mit Datenzentren.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 12:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,4 Prozent auf 142,40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 5,34 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 060 649 Siemens Energy-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 18,8 Prozent aufwärts. Am 12.05.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.