Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Analyse im Fokus 11.11.2026 11:19:47

Siemens Energy-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Siemens Energy-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Die Siemens Energy-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,0 Prozent auf 129,38 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 62,31 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1 374 681 Stück. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 7,9 Prozent. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor ein
Siemens Energy-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von UBS AG

Bildquelle: Siemens Energy AG

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