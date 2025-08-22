Siemens Energy-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In Reaktion auf den starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal und im Zuge einer Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Energietechnikkonzern etwas angehoben, schrieb Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen aber zu hoch bewertet.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 92,62 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 60,05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 187 462 Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 83,8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC



