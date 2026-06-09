Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Analysteneinschätzung
|
09.06.2026 11:49:39
Siemens Energy-Aktie fester: Deutsche Bank Research bewertet mit 'Buy'
Gael de-Bray zerstreut in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar einige Sorgen vor Überkapazitäten im Bereich Gaskraftwerke am Markt. Das eigentliche Kraftwerksgeschäft mache lediglich 15 Prozent des Konzernumsatzes aus, und das Servicegeschäft werde sogar unterschätzt. Gleiches gelte für den Turnaround der Windkrafttochter Gamesa.
Im XETRA-Handel notiert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 0,53 Prozent höher bei 158,48 Euro.
/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
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Bildquelle: Siemens Energy AG
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