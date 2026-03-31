Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Analystenupdate
|
31.03.2026 07:16:00
Siemens Energy-Aktie fester: Positive Signale vor Zahlenvorlage
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem ziehe er das Fazit, dass der Energietechnikkonzern stark abgeschnitten haben sollte, schrieb Phil Buller am Montag. Die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, unabhängig davon, wie lange der Iran-Krieg andauern wird.
Auf der Handelsplattform Tradegate legt die Siemens Energy-Aktie vorbörslich rund 0,39 Prozent zu auf 141,05 Euro.
/rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
30.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.03.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
30.03.26
|Siemens Energy-Aktie am Limit? Das sagen Analysten zum weiteren Kurspotenzial (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|143,20
|2,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.