Siemens Energy-Aktie gewinnt: JPMorgan-Analyst senkt Kursziel für Siemens Energy - Kursreaktion "übertrieben"

Analyst Akash Gupta passte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick sein Bewertungsmodell für den Energietechnikkonzern an dessen jüngste Gewinnwarnung und an seine aktualisierten Prognosen an. Für die problembehaftete Windturbinentochter Siemens Gamesa reduzierte er seine Umsatzschätzungen der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25. Die Kursreaktion bei Siemens Energy auf die Gewinnwarnung sei aber übertrieben.

Am Freitag zeigt sich die Aktie von Siemens Energy via XETRA zeitweise bei 16,17 Euro um 2,96 Prozent höher.

/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 19:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)