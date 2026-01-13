Siemens Energy-Aktie gibt ab: Aus diesen Gründen sehen Analysten trotzdem noch Luft nach oben

Analysten der Bank of America haben ihre Kaufempfehlung für Siemens Energy bestätigt und sehen vor den anstehenden Quartalszahlen erhebliches Kurspotenzial.

• BofA bestätigt Buy-Rating mit Kursziel von 170 Euro• Analysten erwarten starkes erstes Quartal dank Gas- und Netzgeschäft• Mehrheit der Analysten bleibt positiv, Kurspotenziale jedoch begrenzt

BofA sieht starkes Quartal für Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy notiert am Montag auf XETRA zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 127,55 Euro.

Trotz des Rücksetzers hat das Papier im noch jungen Börsenjahr 2026 bereits über fünf Prozent zugelegt, nachdem es 2025 einen Kursgewinn von mehr als 136 Prozent verbucht hatte. Rückenwind kommt weiterhin von Analystenseite. Laut einem Bericht von wallstreet-online bestätigt die Bank of America ihre Kaufempfehlung und stuft Siemens Energy auch 2026 als eine ihrer "Top-Aktien" ein.

Die US-Großbank setzt das Kursziel unverändert bei 170 Euro an und sieht damit ein Aufwärtspotenzial von knapp 34 Prozent zum aktuellen Niveau. Für die am 11. Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal rechnen die Analysten mit einem deutlichen Übertreffen der Markterwartungen. Beim Auftragseingang prognostiziert die Bank of America 16,4 Milliarden Euro und damit rund 14 Prozent mehr als vom Konsens erwartet. Der bereinigte EBITA soll bei 1,03 Milliarden Euro liegen und der Free Cashflow vor Steuern sogar rund 19 Prozent über den Schätzungen ausfallen, wie es in der Analyse heißt.

Gas- und Netzgeschäft im Fokus der Analysten

Als zentralen Treiber der positiven Entwicklung nennen die Analysten das Gasgeschäft. Laut wallstreet-online erwartet die Bank of America allein in diesem Segment Aufträge im Volumen von rund 7,5 Milliarden Euro, was etwa 27 Prozent über den bisherigen Markterwartungen liegt. Rückenwind komme unter anderem von einer beschleunigten Nachfrage nach Gasturbinen sowie von Aufträgen, die sich aus dem Vorquartal ins neue Geschäftsjahr verschoben haben dürften. Auch das Netzgeschäft soll den Analysten zufolge mit soliden Margen überzeugen.

Belastend bleibt weiterhin die Windtochter Siemens Gamesa. Die Bank of America rechnet zwar nach wie vor mit Verlusten, geht jedoch davon aus, dass diese weniger stark ins Gewicht fallen. Trotz jüngster Stopps bei US-Offshore-Windprojekten dürfte das Management laut Einschätzung der Analysten an dem Ziel festhalten, den Windbereich bis 2026 operativ auf Break-even zu bringen.

Weitere Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial

Neben der Bank of America äußern sich auch andere Analysten überwiegend positiv. Wie aus Daten von TipRanks hervorgeht, liegen aktuell 15 Analystenbewertungen zur Siemens Energy-Aktie vor, davon zehn Kaufempfehlungen, drei Halteempfehlungen und zwei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 128,49 Euro und impliziert damit nur ein geringes Aufwärtspotenzial von rund 1,1 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Die Deutsche Bank Research hatte ihre Einstufung laut einem Bericht der dpa zuletzt auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro bestätigt und verwies auf eine weiterhin starke Geschäftsentwicklung sowie mögliches Aufwärtspotenzial für den freien Barmittelzufluss in den Jahren 2025 und 2026.

Redaktion finanzen.at