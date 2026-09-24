Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aufsichtsratsmandat
|
24.09.2026 15:14:41
Siemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark übernimmt Aufsichtsratsmandat von Rebellius
Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Matthias Rebellius zum 30. September vorzeitig aus dem Gremium aus. Das Amtsgericht München hat auf Vorschlag des Unternehmens Pekka Lundmark mit Wirkung zum 1. Oktober zum Nachfolger bestellt. Lundmark war von 2020 bis 2025 CEO von Nokia.
Formal soll Lundmark auf der Hauptversammlung am 25. Februar 2027 gewählt werden.
Rebellius gehört dem Aufsichtsrat seit 2020 als Vertreter der Siemens AG an. Mit dem Ausscheiden aus dem Siemens-Vorstand hat er sein Aufsichtsratsmandat bei Siemens Energy niedergelegt.
Via XETRA zeigt sich die Siemens Energy-Aktie zeitweise 0,46 Prozent leichter bei 143,88 Euro
DOW JONES
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