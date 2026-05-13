Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Frisches Momentum
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13.05.2026 16:25:00
Siemens Energy-Aktie höher: Energieriese überzeugt Experten - Ist das die finale Bestätigung für Bullen?
Auch die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang überrasche weiterhin positiv, schrieb Richard Dawson am Dienstagnachmittag im Anschluss an den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal. Damit werde auch die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs immer noch besser.aDie US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die langfristigen Aussichten für den Energietechnikkonzern besserten sich weiterhin, schrieb Phil Buller am Dienstagabend in seinem Fazit zum zweiten Geschäftsquartal.
Auch die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang überrasche weiterhin positiv, schrieb Richard Dawson am Dienstagnachmittag im Anschluss an den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal. Damit werde auch die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs immer noch besser.
So gewinnt die Siemens Energy-Aktie daraufhin via XETRA zeitweise 3,43 Prozent auf 175,30 Euro. /rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
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So gewinnt die Siemens Energy-Aktie daraufhin via XETRA zeitweise 4,50 Prozent auf 177,10 Euro. /rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
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