Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Auf Favoritenliste
|
04.12.2025 07:53:00
Siemens Energy-Aktie im Fokus: JPMorgan hebt Kursziel an - Hochstufung von "Neutral" auf "Overweight"
Zudem stehen sie fortan auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank. Das Gewinnwachstum der Münchner bis zum Ende der Dekade lasse den Rest der europäischen Investitionsgüterbranche blass aussehen, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine". Er misst den Aktien daher eine höhere Bewertung zu und hob obendrein seine Gewinnschätzungen.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
03.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|Siemens Energy-Aktie tiefer - Performance in diesem Jahr dennoch stark (finanzen.at)
|
03.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
02.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Siemens Energy-Aktie legt zu: Goldman Sachs hebt Kursziel auf 139 Euro - "Buy" bleibt (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|116,80
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX mit uneinheitlichen Vorgaben -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt hat unklare Vorgaben zu verdauen. Der DAX zeigt sich vorbörslich höher. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.