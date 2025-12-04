Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Auf Favoritenliste 04.12.2025 07:53:00

Siemens Energy-Aktie im Fokus: JPMorgan hebt Kursziel an - Hochstufung von "Neutral" auf "Overweight"

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.

Zudem stehen sie fortan auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank. Das Gewinnwachstum der Münchner bis zum Ende der Dekade lasse den Rest der europäischen Investitionsgüterbranche blass aussehen, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine". Er misst den Aktien daher eine höhere Bewertung zu und hob obendrein seine Gewinnschätzungen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

03.12.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.11.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
