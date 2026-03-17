Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Volatilität 17.03.2026 11:12:00

Siemens Energy-Aktie im Fokus: Zwischen Volatilität und Zukunftstrend

Siemens Energy-Aktie im Fokus: Zwischen Volatilität und Zukunftstrend

Siemens Energy zwischen Volatilität und Wachstum: Die Aktie schwankt aktuell zwischen kurzfristigen Rücksetzern und Erholungsversuchen - bleibt laut Experten aber langfristig stark.

• Siemens-Energy-Aktie schwankt zwischen Rücksetzern und Erholung
• Rekord-Aufträge und KI-Infrastruktur treiben Wachstum
• Siemens Gamesa stabilisiert sich, neue US-Investitionen

Die Siemens Energy-Aktie schwankt zwischen Erholungsversuchen und technischen Rücksetzern: Nach einem Plus von 2,01 Prozent auf 146,85 Euro am Montag, zeigt sich der Titel am Dienstag via XETRA weitere 0,95 Prozent höher bei 148,25 Euro. Damit bleibt der Anteilsschein für Investoren ein Spannungsfeld aus kurzfristiger Volatilität und langfristigem Wachstumspotenzial. Trotz eines Monatsverlusts von knapp zehn Prozent steht seit Jahresbeginn ein beeindruckendes Kursplus von über 21 Prozent zu Buche - angetrieben durch fundamentale Stärke im Kerngeschäft.

Rekord-Auftragsbestand: KI-Infrastruktur als Wachstumsmotor

Hinter den Kursbewegungen steht eine robuste operative Entwicklung: Siemens Energy hat seinen Auftragsbestand auf den Rekordwert von rund 146 Milliarden Euro gesteigert. Verantwortlich dafür ist vor allem die explodierende Nachfrage nach Strominfrastruktur für KI-Rechenzentren. Unternehmen weltweit bauen ihre Kapazitäten massiv aus, um die energieintensiven Anwendungen künstlicher Intelligenz zu versorgen. Besonders die Sparten Gas Services und Grid Technologies profitieren: Bei Gasturbinen ist die Auslastung teilweise bis zum Ende des Jahrzehnts gesichert.

Windkraft-Sanierung und Milliarden-Investition in den USA

Ein weiterer Hoffnungsträger für Anleger ist die Windkrafttochter Siemens Gamesa. Nach jahrelangen Verlusten hat das Management die operative Schieflage stabilisiert und strebt im Geschäftsjahr 2026 die Gewinnschwelle an. Bereits im ersten Quartal konnten die Verluste deutlich reduziert werden. Parallel dazu investiert Siemens Energy eine Milliarde US-Dollar in neue Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten, um die dortige Energiewende vor Ort zu unterstützen und Marktanteile zu sichern.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Experten bleiben optimistisch: Phil Buller von JPMorgan sieht kaum Risiken durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten für die europäische Investitionsgüterbranche. Investitionen in Stromerzeugung, Energienetze und KI-Rechenzentren dürften nicht eingefroren werden, so der Analyst in einer aktuellen Studie laut dpa-AFX. Er bestätigt sein Overweight-Rating für die Aktie. Auch die Deutsche Bank empfiehlt Siemens Energy weiterhin als Kauf und unterstreicht das langfristige Wachstumspotenzial.

Volatilität als Einstiegschance?

Für Investoren bietet die Siemens Energy-Aktie ein ambivalentes Bild: Kurzfristige Konsolidierungen prägen das Chartbild, während die fundamentale Story durch Rekordaufträge, KI-getriebene Nachfrage und die Stabilisierung von Siemens Gamesa überzeugt. Wer an den langfristigen Megatrend Energiewende glaubt und volatilitätstolerant ist, könnte die aktuellen Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit sehen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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