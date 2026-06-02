Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Portfolioerweiterung
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02.06.2026 07:53:45
Siemens Energy-Aktie im Plus: Camlin Group wird durch Übernahme Teil von Siemens Energy
Wie Siemens Energy mitteilte, sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden. Die Camlin Group mit 650 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 104 Millionen Euro soll vollständig übernommen, aber weiterhin eigenständig geführt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Lisburn südlich von Belfast sei auf dem europäischen Festland, in Nordamerika, Australien und Asien tätig.
Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Parteien vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird im Laufe des Jahres erwartet.
Im vorbörslichen Dienstagshandel auf Tradegate steht die Aktie von Siemens Energy zeitweise bei 162,24 Euro und damit rund 1,4 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.
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