Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Portfolioerweiterung 02.06.2026 07:53:45

Siemens Energy-Aktie im Plus: Camlin Group wird durch Übernahme Teil von Siemens Energy

Siemens Energy-Aktie im Plus: Camlin Group wird durch Übernahme Teil von Siemens Energy

Siemens Energy übernimmt die nordirische Camlin Group und will so seine Kompetenzen in den Bereichen digitale Stromnetze, Datenanalyse und Anlagenüberwachung stärken.

Wie Siemens Energy mitteilte, sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden. Die Camlin Group mit 650 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 104 Millionen Euro soll vollständig übernommen, aber weiterhin eigenständig geführt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Lisburn südlich von Belfast sei auf dem europäischen Festland, in Nordamerika, Australien und Asien tätig.

Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Parteien vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird im Laufe des Jahres erwartet.

Im vorbörslichen Dienstagshandel auf Tradegate steht die Aktie von Siemens Energy zeitweise bei 162,24 Euro und damit rund 1,4 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES

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Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch Rekordauftrag - warum das KGV Fragen aufwirft

Bildquelle: Siemens Energy AG

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28.05.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
13.05.26 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
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