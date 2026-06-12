Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Konsequenzen
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12.06.2026 13:48:38
Siemens Energy-Aktie im Plus: Chef beklagt Rückstand bei Rechenzentren in Deutschland
In Maintal bei Frankfurt hatte der US-Konzern Edgeconnex vor kurzem den Plan gestoppt, ein Rechenzentrum zu errichten. Im Mittelpunkt der Kritik einer Bürgerinitiative stand das Vorhaben, ein Gaskraftwerk zu errichten, das den Strom für das Rechenzentrum erzeugen sollte. Über den Streit und den Stopp sagte Bruch in Hamburg: "Solche Dinge machen mich ehrlich gesagt ratlos."
Bruch sagte, wer zu spät komme, den bestrafe das Leben. "Diese Gefahr sehe ich ganz konkret beim Thema Rechenzentren und KI." Der Konzernchef glaubt nach eigener Aussage, dass Europa im KI-Bereich eine Chance haben kann. "Dafür müssen wir aber auch bereit sein, die notwendige Infrastruktur wie Rechenzentren tatsächlich zu bauen."
Internationaler Wettbewerb um Rechenzentren
Rechenzentren werden zunehmend gebraucht, um Daten zu speichern und KI-Anwendungen zu betreiben. Unter anderem wegen des wachsenden Energiebedarfs der Branche gibt es Kritik an dem Bau der Anlagen.
Im Wettbewerb um Rechenzentrumskapazität sind die USA führend vor China. Deutschland verfügt über eine Kapazität von knapp drei Gigawatt, von denen rund 500 Megawatt auf KI entfallen. Künftig soll die Kapazität in der Bundesrepublik auf mindestens sechs Gigawatt ausgebaut werden, von denen mindestens zwei Gigawatt KI-Anwendungen vorbehalten sein sollen.
Im XETRA-Handel notiert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 3,51 Prozent höher bei 152,16 Euro.
/lkm/DP/jha
HAMBURG (dpa-AFX)
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