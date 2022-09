Siemens Energy-Aktie in Rot: Siemens Energy platziert Anleihe für Gamesa-Aktienkauf

Siemens Energy will zur Teilfinanzierung des Kaufs der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa eine Pflichtwandelanleihe begeben.

Den Gesamtnennbetrag bezifferte der angehende DAX -Konzern mit 960 Millionen Euro. Mit dem Nettoerlös will Siemens Energy den Kauf der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa teilweise finanzieren.

Die Anleihe ist mit einem Kupon von 5,625 Prozent pro Jahr ausgestattet. Der Mindestwandlungspreis wurde anfänglich auf 13,22 Euro festgelegt, was dem Platzierungspreis pro Aktie entspricht, und der Höchstwandlungspreis auf 15,5335 Euro, was einer maximalen Wandlungsprämie von 17,5 Prozent über dem Mindestwandlungspreis entspricht. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am oder um den 14. September 2022.

"Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der Pflichtwandelanleihe zeigt das Vertrauen der institutionellen Investoren in die übergreifende Strategie von Siemens-Energy", sagte Siemens-Energy-CFO Maria Ferraro. "Mit der geplanten vollständigen Integration von Siemens Gamesa werden wir ein noch attraktiverer Partner für unsere Kunden, und die heutige erfolgreiche Platzierung bringt uns diesem Ziel näher."

Die Windkrafttochter Siemens Gamesa galt eigentlich als Hoffnungsträger des Konzerns, macht aber seit Jahren Verlust. Ende Mai kündigte Siemens Energy dann die Komplettübernahme für maximal rund 4 Milliarden Euro von Gamesa an, um besser durchgreifen zu können und Synergieeffekte heben zu können. Zudem soll die Tochter von der Börse genommen werden.

Die neue Finanzierung für Gamesa sei keine Überraschung, aber die Verwässerung wirke negativ, sagte ein Händler. Die Siemens Energy-Aktien verlieren auf XETRA am Mittwoch dann auch zeitweise 5,06 Prozent auf 13,43 Euro. Papiere von Siemens Gamesa zeigen sich an der Börse in Madrid zeitweise kaum verändert bei 17,935 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)