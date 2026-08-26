Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller das Siemens Energy-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Pläne zur Abspaltung der Sparte Transformation of Industry (ToI) seien positiv für die Investmentstory, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Denn Wachstum und Margen von ToI seien zwar attraktiv, trügen aber nicht zum Konzern-Algorithmus bei. Dennoch sprach er mit Blick auf die Bekanntgabe im Vergleich zu den vorherigen Bloomberg-Berichten von einer gewissen Ernüchterung. Denn die Berichte hätten eine konkretere Konzernangabe zum Wert des Geschäftsbereichs erwarten lassen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 152,38 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 60,78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136 862 Siemens Energy-Aktien. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 27,1 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2026 wird für den 11.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST



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