Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Analysteneinschätzung 09.06.2026 18:02:00

Siemens Energy-Aktie knickt ein: Deutsche Bank Research bewertet mit 'Buy'

Siemens Energy-Aktie knickt ein: Deutsche Bank Research bewertet mit 'Buy'

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.

Gael de-Bray zerstreut in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar einige Sorgen vor Überkapazitäten im Bereich Gaskraftwerke am Markt. Das eigentliche Kraftwerksgeschäft mache lediglich 15 Prozent des Konzernumsatzes aus, und das Servicegeschäft werde sogar unterschätzt. Gleiches gelte für den Turnaround der Windkrafttochter Gamesa.

Im XETRA-Handel notierte die Siemens Energy-Aktie letztlich 5,92 Prozent tiefer bei 148,30 Euro.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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