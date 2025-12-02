Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kaufrating
|
02.12.2025 09:41:00
Siemens Energy-Aktie legt zu: Goldman Sachs hebt Kursziel auf 139 Euro - "Buy" bleibt
Die Neubewertungsstory von Siemens Energy könne noch fortgeschrieben werden, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Die Konzernziele für 2028 vom Kapitalmarkttag lägen deutlich über den Erwartungen. Mit dem Aktienrückkaufplan sei ein neuer, positiver Mosaikstein hinzugekommen.
Für die Aktie von Siemens Energy geht es auf XETRA zeitweise 1,91 Prozent auf 114,70 Euro aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX)
