Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Schreiben formuliert
|
09.12.2025 10:58:00
Siemens Energy-Aktie mit Gewinnen: Neuer Investor fordert Abspaltung des Windgeschäfts
Siemens Energy erklärte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, dass der Konzern konstruktive Beiträge zugunsten der Aktionäre, Mitarbeitenden, Kunden und Partner begrüße. "Die Entwicklung unseres Windgeschäfts haben wir auf dem jüngsten Capital Markets Day adressiert und setzen unsere Pläne weiterhin konsequent um", so der Konzern.
Ananym argumentiert laut FT, dass die Windenergie-Sparte als eigenständiges Unternehmen Vorteile hätte, unter anderem weil sie nicht mit den beiden anderen Sparten um Investitionen in Forschung und Entwicklung konkurrieren müsse. Die Zeitung zitiert einen Informanten, wonach der Hedgefonds davon ausgehe, dass das Windgeschäft innerhalb von zwei Jahren einen Wert von 10 Milliarden Euro erreichen könnte.
Bei Ananym Capital war kurzfristig niemand für weitere Details zu erreichen.
Der US-Investor wurde vergangenes Jahr von Charlie Penner mitbegründet. Penner hat in der Vergangenheit erfolgreich Veränderungen bei großen Unternehmen mit geringen Beteiligungen vorangetrieben. Sein größter Coup gelang ihm 2021, als er als Stratege hinter der Kampagne von Engine No. 1 gegen Exxon stand.
Die Aktie von Siemens Energy gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent auf 118,55 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10:58
|Siemens Energy-Aktie mit Gewinnen: Neuer Investor fordert Abspaltung des Windgeschäfts (Dow Jones)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
06:00
|Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy (Financial Times)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|118,65
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.