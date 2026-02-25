Nickelpreis

17 584,00
USD
-1,00
1,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Rekordjagd 25.02.2026 10:43:52

Siemens Energy-Aktie mit neuer Bestmarke: Hauptversammlung steht bevor - Kooperation mit 6K Additive

Siemens Energy-Aktie mit neuer Bestmarke: Hauptversammlung steht bevor - Kooperation mit 6K Additive

Die Aktie von Siemens Energy hat im Vorfeld der anstehenden Hauptversammlung ein neues Rekordhoch erreicht und setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort.

• Erreichen eines neuen Rekordstandes im XETRA-Handel am Vortag der Hauptversammlung
• Strategische Partnerschaft mit 6K Additive zur Wiederverwertung von Nickel-Superlegierungen
• Analystenziele werden durch die dynamische Kursentwicklung bereits deutlich übertroffen

Kurssprung auf Rekordniveau: Siemens Energy im Aufwind

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy knüpft an seine Erfolgsserie an und hat im XETRA-Handel ein neues Allzeithoch markiert. In der Spitze kletterte der Anteilsschein bis auf 170,60 Euro und unterstrich damit die aktuelle Stärke des DAX-Wertes. Marktbeobachter werten diesen Ausbruch als klares Signal für das Vertrauen der Investoren in die langfristige Sanierungsstrategie und die Marktpositionierung des Unternehmens. Die Aktie notierte zuletzt bei 169,70 Euro, was einem Plus von 2,23 Prozent entspricht.

Nachhaltigkeit im Fokus: Kooperation mit 6K Additive

Flankiert wird die positive Kursentwicklung durch operative Fortschritte in der Materialeffizienz. Wie das Unternehmen bekannt gab, hat Siemens Energy eine langfristige Liefervereinbarung mit dem australischen Spezialisten 6K Additive unterzeichnet. Im Rahmen dieser Kooperation wird Siemens Energy verbrauchte Nickellegierungspulver aus seinen Additive-Manufacturing-Anlagen an 6K Additive liefern. Dort werden die Materialien mittels des proprietären UniMelt-Mikrowellenplasma-Systems zu hochwertigen, druckbereiten Metallpulvern aufbereitet. Steve Sarcander, Head of Finance, Additive Manufacturing bei Siemens Energy, betonte in der 6k Additive-Mitteilung: "Durch die Zuführung unseres Revert-Materials in den Produktionsprozess von 6K Additive unterstützen wir zirkuläre Materialflüsse und tragen zur Reduzierung von Abfällen und Emissionen bei."

Signifikante CO2-Einsparungen durch Kreislaufwirtschaft

Die industrielle Bedeutung dieser Partnerschaft zeigt sich insbesondere in der ökologischen Bilanz. Laut einer aktuellen Lebenszyklusanalyse kann das Verfahren von 6K Additive den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung von Nickel-Basis-Legierungen um mehr als 90 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden senken. Bisher wurden bereits knapp 20 Tonnen Nickel-Superlegierungspulver von Siemens Energy erfolgreich in den Kreislauf zurückgeführt. Frank Roberts, CEO von 6K Additive, adressierte die Zusammenarbeit direkt an die Industrie und erklärte: "Siemens Energy ist ein starkes Beispiel für einen Industriepartner, der sich für die Förderung der Kreislaufwirtschaft einsetzt." Die Nutzung hochwertiger Ausgangsstoffe ermöglicht die Produktion von Premium-Pulvern, die den steigenden Bedarf an nachhaltigen Materialien in der additiven Fertigung decken.

Analystenprognosen und Ausblick auf die Hauptversammlung

Mit dem aktuellen Kursniveau von über 170 Euro hat die Aktie die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten bereits hinter sich gelassen. Daten von TipRanks zufolge lag das mittlere Kursziel von 13 befragten Experten zuletzt bei 161,16 Euro, wobei elf Analysten zum Kauf rieten und zwei ein "Hold"-Rating vergaben. Am morgigen Tag richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die anstehende Hauptversammlung. Es wird erwartet, dass der Vorstand detaillierte Einblicke in die Fortschritte der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie in die weitere Prognose für das laufende Geschäftsjahr gibt. Sollte das Management die hohen Erwartungen bestätigen, könnte der aktuelle Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke weiter gefestigt werden.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nordex-Aktie klettert kräftig: Starkes Quartal und neue Ziele

Bildquelle: Siemens Energy AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Nickelpreis 17 584,00 232,50 1,34

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:10 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen