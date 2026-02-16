Siemens Energy Aktie

Aktie im Aufwind 16.02.2026 17:54:00

Siemens Energy-Aktie mit Rückenwind: RBC schraubt Kursziel nach oben, Cashflow überzeugt

Die kanadische Bank RBC sieht für Siemens Energy erhebliches Potenzial und schraubt das Kursziel kräftig nach oben. Die Aktie bleibt derweil auf Rekordkurs.

• RBC Capital Markets erhöht Kursziel auf 185 Euro
• Fokus auf positiven Free Cashflow und Gasturbinen-Sparte
• Siemens Energy profitiert von robusten Quartalszahlen

RBC-Analyst Moody zeigt sich zuversichtlich für Energietechnik-Konzern

Der kanadische Investmentbank-Riese RBC Capital Markets hat seine Einschätzung für den DAX-Konzern Siemens Energy am heutigen Montag deutlich nach oben korrigiert. Der zuständige Analyst Colin Moody hob das Kursziel für die Papiere des Energietechnik-Spezialisten in seiner aktuellen Studie von 150 auf 185 Euro an. Moody bestätigte gleichzeitig seine Einstufung auf "Outperform" und signalisiert damit weiteres signifikantes Aufwärtspotenzial für die Aktie. In seinem Kommentar an die Investoren betonte der Analyst, dass das jüngst abgeschlossene Quartal den gesamten Investmentansatz für das Unternehmen nachhaltig untermauert habe.

Free Cashflow und Gasgeschäft als tragende Säulen

Hinter der optimistischen Prognose der RBC steckt primär eine erhöhte Zuversicht in die finanzielle Stabilität und die operative Marge des Konzerns. Laut der Analyse von Colin Moody an die Marktteilnehmer seien insbesondere die Entwicklungen beim Free Cashflow sowie das Geschäft mit Gasturbinen hervorzuheben. Die Sparte Gas Services profitiert derzeit weltweit von einer stabilen Nachfrage nach effizienten Kraftwerkslösungen, die als Brückentechnologie für die globale Energiewende fungieren.

Aktuelle Kursreaktion und Marktlage

Die Marktteilnehmer reagierten am Morgen positiv auf die bullishe Einschätzung der kanadischen Bank. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel am Montag letztlich 0,8 Prozent fester bei 163,40 Euro. Damit rückt das bisherige Allzeithoch vom 12. Februar bei 165,70 Euro wieder in greifbare Nähe.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

10:25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
07:20 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Siemens Energy Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 163,45 0,96% Siemens Energy AG

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

