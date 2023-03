Siemens Energy-Aktie profitiert: Siemens Energy liefert Elektrolyseure für Orsted-Anlage

2025 will das dänische Offshore-Windenergieunternehmen Orsted in Örnsköldsvik, rund 500 Kilometer nördlich von Stockholm, Europas größte kommerzielle Anlage dieser Art in Betrieb nehmen, teilte das Energietechnikunternehmen in Berlin mit.

Jährlich sollen dort 50.000 Tonnen E-Methanol auf Basis von mit Grünstrom erzeugten Wasserstoff und CO2 aus einem nahegelegenen Biomasse-Heizkraftwerk hergestellt werden. Siemens Energy liefert nach eigenen Angaben ein umfassendes Technologiepaket, das unter anderem auch die gesamte Elektrifizierung und Automatisierung der Anlage sowie die Energieverteilung umfasst.

Zum Auftragswert machte das Unternehmen keine Angaben. Allerdings soll die Anlage, an deren Konzeption Siemens Energy beteiligt war, als Baukastensystem Blaupause für weitere Projekte sein. Der schwedische Siemens-Kooperationspartner Liquid Wind plane mit mindestens zehn Anlagen in Skandinavien, heißt es in der Mitteilung weiter. Die nächste solle die doppelte Kapazität haben.

Die Aktie von Siemens Energy gewinnt am Mittwoch via XETRA zeitweise 1,82 Prozent auf 19,32 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)