Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktie unter die Lupe
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09.10.2026 12:07:52
Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im abgelaufenen Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Siemens Energy erwartet der Experte das operative Ergebnis (Ebita) über der Konsensschätzung.
Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:51 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 144,98 EUR nach oben. Also weist das Papier noch Spielraum von 37,95 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 337 080 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 20,9 Prozent. Am 11.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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