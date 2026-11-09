Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Outperform-Einstufung
|
09.11.2026 12:04:48
Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Colin Moody rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit positiven Impulsen, wenn der Energietechnikkonzern am Mittwoch einen "Mini-Kapitalmarkttag" abhalten werde. Konkret geht er von einem Aktienrückkaufprogramm in einer möglichen Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden Euro aus. Mittelfristige Ziele könnten in einer Phase allgemeiner Unsicherheit rund um den KI-Megatrend hilfreich werden.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 119,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 66,94 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 568 446 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 0,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 21:37 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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