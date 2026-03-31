Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Analystenupdate 31.03.2026 09:37:00

Siemens Energy-Aktie schwächer: Positive Signale vor Zahlenvorlage

Siemens Energy-Aktie schwächer: Positive Signale vor Zahlenvorlage

JPMorgan zeigt sich nach einem Analystencall optimistisch für Siemens Energy. Auch mittelfristig bleiben die Aussichten laut Analysten attraktiv - trotz geopolitischer Risiken.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem ziehe er das Fazit, dass der Energietechnikkonzern stark abgeschnitten haben sollte, schrieb Phil Buller am Montag. Die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, unabhängig davon, wie lange der Iran-Krieg andauern wird.

Im XETRA-Handel verliert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 2,01 Prozent auf 139,15 Euro.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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