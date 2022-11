Siemens Energy-Aktie schwächer: Technik für Stromautobahn Irland-Europa kommt von Siemens Energy

Der Auftrag hat einen Wert im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der Energietechnikkonzern Siemens Energy in München mitteilte. Die 575 Kilometer lange Verbindung soll 2026 in Betrieb gehen und der Sicherheit der Stromversorgung in beiden Ländern dienen sowie die Integration erneuerbarer Energien in das europäische Stromnetz erleichtern.

Mit Hilfe der Hochspannungs-Konverterstationen wird der Wechselstrom aus dem irischen bzw französischen Netz für den Untersee-Austausch von bis zu 700 Megawatt Strom in Gleichstrom umgewandelt und anschließend wieder zurückgewandelt. Die Verbindung wird gemeinsam von EirGrid, dem irischen Stromübertragungsnetzbetreiber, und seinem französischen Pendant RTE entwickelt.

Zeitweise gibt die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 16,12 Euro nach.

FRANKFURT (Dow Jones)