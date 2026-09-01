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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Buy 01.09.2026 16:13:00

Siemens Energy-Aktie sinkt: Gasturbinenpläne von SpaceX belasten weiter - Analysten halten an Kaufempfehlung fest

Siemens Energy-Aktie sinkt: Gasturbinenpläne von SpaceX belasten weiter - Analysten halten an Kaufempfehlung fest

Die Gasturbinenpläne von SpaceX beschäftigen die Anleger der Siemens Energy-Aktie weiterhin, obwohl Experten bereits Entwarnung geben.

Die Aktien von Siemens Energy haben am Dienstag die Mitte August begonnenen Kursverluste ausgeweitet. Mit minus knapp zwei Prozent auf 139,50 Euro fielen sie zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte August. Zuletzt betrug der Abschlag aber nur noch 1,52 Prozent auf 140,02 Euro.

Bereits am Vortag waren die Papiere des Energietechnikkonzerns um fünf Prozent abgesackt. Auslöser war ein Bericht des Technologie-Magazins "The Information" vom Wochenende, demzufolge Elon Musk zur Stromversorgung für eigene Rechenzentren mit SpaceX in den Bau von Komponenten von Gasturbinen einsteigen will.

JPMorgan-Analyst beruhigt: SpaceX-Turbinenpläne keine Gefahr für Siemens Energy

Er habe am Wochenende zahlreiche Anfragen erhalten zu diesem Bericht, schrieb Analyst Phil Buller von JPMorgan. Elon Musk habe bereits im Februar die Notwendigkeit angedeutet, Komponenten wie Laufschaufeln für Gasturbinen "im Haus" zu fertigen, weil diese ein Engpass bei der Herstellung von Gasturbinen für die Versorgung von Rechenzentren seien. "Das ist also nicht wirklich neu", so der Experte.

Die Aussagen von Musk deuteten jedoch nicht darauf hin, dass SpaceX in den Markt für Gasturbinen als solchen einsteigen will, argumentiert Buller. Es gehe lediglich um einzelne, knappe Bauteile. Mit Blick auf die Aktien von Siemens Energy ließen die Aussagen eher auf eine steigende Nachfrage nach Gasturbinen schließen und nicht darauf, dass die Nachfragespitze bereits erreicht sein könnte. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde woanders geschrieben.

Experten bestätigen Kaufempfehlungen für Siemens Energy-Aktie

Statt die Gasturbinenpläne von SpaceX als Risiko oder Gefahr zu werten, liest JPMorgan-Analyst Phil Buller daraus also eher positives für Siemens Energy ab. Auch deshalb hat der Experte seine "Overweight"-Einstufung und sein Kursziel von 245,00 Euro für die Siemens Energy-Aktie bestätigt.

Auch das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy auf "Buy" belassen. Das Kurziel bleibt weiterhin bei 215 Euro. Lucas Ferhani bezog sich am Montag auf einen Medienbericht, wonach Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX in den Bau von Gasturbinen einsteigen will, um die Stromversorgung für seine eigenen Rechenzentren zu sichern. Positiv zu vermerken sei, dass dieser Schritt die erhebliche Nachfrage nach Strom sowie die erwartete Beständigkeit dieser Nachfrage verdeutliche. Dabei werde es wahrscheinlich Jahre dauern, bis die Produktion hochgefahren ist, was sich daher kurzfristig nicht auf die Preise auswirken dürfte.

/rob/la/he

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)

/rob/la/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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