Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|Erholung
|
06.02.2026 16:30:39
Siemens Energy-Aktie springt an: Bloom-Energy befeuert Erholung
Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy am Freitag an der DAX-Spitze via XETRA um 2,33 Prozent auf 149,25 Euro. Der deutsche Leitindex gewann 0,7 Prozent.
Der Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner das Schlussquartal stilvoll mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum beendet, schrieb Analystin Christine Cho von der britischen Investmentbank Barclays. In New York zogen Bloom Energy um sechs Prozent an.
/la
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquelle: Siemens Energy AG
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|121,16
|5,41%
|Siemens Energy AG
|151,80
|2,88%
