Bloom Energy Aktie

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

Erholung 06.02.2026 16:30:39

Siemens Energy-Aktie springt an: Bloom-Energy befeuert Erholung

Siemens Energy-Aktie springt an: Bloom-Energy befeuert Erholung

Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt.

Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy am Freitag an der DAX-Spitze via XETRA um 2,33 Prozent auf 149,25 Euro. Der deutsche Leitindex gewann 0,7 Prozent.

Der Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner das Schlussquartal stilvoll mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum beendet, schrieb Analystin Christine Cho von der britischen Investmentbank Barclays. In New York zogen Bloom Energy um sechs Prozent an.

/la

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: Siemens Energy AG

Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 121,16 5,41% Bloom Energy
Siemens Energy AG 151,80 2,88% Siemens Energy AG

