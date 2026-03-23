Siemens Energy-Aktie springt an - Trump sorgt für Entspannung

Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgt für Aufwind im Energiesektor und treibt die Siemens Energy-Aktie deutlich nach oben.

• US-Präsident Donald Trump setzt angedrohte Angriffe auf iranische Energieanlagen vorerst aus• DZ Bank hebt ihr Rating für Siemens Energy nach Fortschritten bei der Sanierung von Gamesa an• Aktienkurs reagiert mit einem deutlichen Kurssprung

Geopolitische Entspannung stützt Energiewerte

Die Lage am globalen Energiemarkt hat sich am Montagmittag überraschend entspannt, nachdem US-Präsident Donald Trump über seine Plattform Truth Social eine vorläufige Aussetzung militärischer Operationen gegen den Iran verkündete. Trump erklärte, er habe das Verteidigungsministerium angewiesen, sämtliche Attacken auf Kraftwerke und die kritische Energieinfrastruktur des Landes auszusetzen, da produktive Gespräche über ein Ende der Kampfhandlungen stattfänden.

Ursprünglich drohte ein Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus abzulaufen, was massive Auswirkungen auf die globale Versorgungssicherheit und die Kurse von Energiedienstleistern wie Siemens Energy hätte haben können. Die Märkte honorieren diesen diplomatischen Spielraum umgehend mit einer verringerten Risikoprämie.

Der Iran hat allerdings die Aussagen von US-Präsident Donald Trump dementiert, wonach Verhandlungen zwischen Teheran und Washington laufen. Es gebe keinerlei direkte Kontakte zu Trump, auch nicht über Vermittler, hieß es in Berichten der Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim, die Irans mächtigen Revolutionswächtern nahestehen.

Analysten sehen Trendwende bei Gamesa

Flankiert wird die positive Stimmung durch eine Neubewertung der fundamentalen Situation im DAX-Konzern. Die DZ Bank hat ihr Urteil für das Papier von "Verkaufen" auf "Halten" angehoben und das Kursziel massiv von 74 Euro auf 128 Euro nach oben korrigiert. Analysten begründen diesen Schritt mit der zunehmenden Stabilisierung der krisengebeutelten Windkraftsparte Gamesa. Laut internen Berichten, die dem Markt vorliegen, konnten die langwierigen Qualitätsprobleme bei den Onshore-Windturbinen erfolgreich eingedämmt werden. Damit rückt die Vision, Gamesa wieder als verlässlichen Wachstumsmotor innerhalb der Gruppe zu etablieren, in greifbare Nähe und sorgt für ein verbessertes Sentiment unter den institutionellen Investoren.

Aktuelle Kursreaktion der Siemens Energy-Aktie

Nach einem zunächst negativen Handelsstart konnte die Siemens Energy-Aktie im Tagesverlauf massiv an Boden gewinnen. Das Papier notierte im XETRA-Handel letztlich bei 147,60 Euro, was einem Plus von 4,87 Prozent entspricht. Damit setzte sich der Titel deutlich von der Nulllinie ab und führte mitunter die Gewinnerliste im deutschen Leitindex an. Der Abverkauf der vergangenen Wochen scheint damit vorerst gestoppt, während die Volatilität angesichts der sensiblen Nachrichtenlage aus Washington und Teheran weiterhin erhöht bleiben dürfte. Anleger beobachten nun genau, ob der Ausbruch über die technischen Widerstände von Dauer ist.

C. Stephan, A. Hesse, B. Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX