Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Buy
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01.09.2026 11:41:00
Siemens Energy-Aktie steigt: Analysten halten an Kaufempfehlung fest
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy auf "Buy" belassen. Das Kurziel bleibt weiterhin bei 215 Euro. Lucas Ferhani bezog sich am Montag auf einen Medienbericht, wonach Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX in den Bau von Gasturbinen einsteigen will, um die Stromversorgung für seine eigenen Rechenzentren zu sichern. Positiv zu vermerken sei, dass dieser Schritt die erhebliche Nachfrage nach Strom sowie die erwartete Beständigkeit dieser Nachfrage verdeutliche. Dabei werde es wahrscheinlich Jahre dauern, bis die Produktion hochgefahren ist, was sich daher kurzfristig nicht auf die Preise auswirken dürfte.
Auch die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein neuer Lieferant für Laufschaufeln und Leitschaufeln für Gasturbinen sei eher eine gute Nachricht für deren Anbieter, schrieb Phil Buller am Dienstag mit Blick auf die zusätzlichen Pläne von Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde ohnehin woanders geschrieben.
Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 141,46 Euro.
/rob/la/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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