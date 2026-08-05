Siemens Energy-Aktie steigt: Beschleunigtes Wachstum, Gamesa zurück in der Gewinnzone

Siemens Energy hat auch in seinem dritten Geschäftsquartal von der boomenden Nachfrage nach Gasturbinen und Stromnetztechnologie profitiert.

Das Energietechnikunternehmen verbuchte 17,9 Milliarden Euro Neugeschäft in den Monaten April und Juni - rund 1 Milliarde Euro mehr als vom Markt erwartet. Zugleich wurde bei 18,5 Prozent Umsatzwachstum der um Sondereffekte bereinigte Gewinn mehr als verdreifacht - auf 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen jetzt mitteilte.

Mit einer Ergebnisverbesserung um mehr als 500 Millionen Euro trug dazu vornehmlich die Windenergietochter Gamesa bei, die erstmals seit 2022 wieder einen Überschuss ablieferte und keine roten Zahlen schrieb. Konzernweit erzielte Siemens Energy eine bereinigte Marge von 14,2 Prozent - das sind 9,1 Punkte mehr als im Vorjahr und 1,9 Punkte mehr als von Analysten geschätzt.

Siemens Energy bestätigte die im April angehobene Prognose 2025/26, wonach der Umsatz vergleichbar um 14 bis 16 Prozent wachsen und die operative Marge 10 bis 12 Prozent erreichen soll. Die Marge tendiere dabei zum oberen Ende, hieß es.

Siemens Energy-Aktie nach Quartalszahlen weiter auf Erholungskurs

Die Aktien von Siemens Energy legen am Mittwoch nach Quartalszahlen deutlich zu und erholen sich von ihrem Ende Juli markierten tiefsten Stand seit Januar weiter. Im XETRA-Handel notiert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 2,25 Prozent höher bei 150,86 Euro.

Der Energietechnikkonzern habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, lobte ein Händler. Sämtliche Kennziffern hätten die Analystenerwartungen übertroffen. Wie gehofft, habe auch die Windkrafttochter Gamesa den Weg zurück zur Profitabilität gefunden. Gamesa war lange das Sorgenkind von Siemens Energy.

Der Dax-Konzern profitiert derzeit von einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, der durch den massiven Ausbau von Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Vor allem die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik ist hoch.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)