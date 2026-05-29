Siemens Energy-Aktie trotz Rekordquartal auf Talfahrt: Das sollten Anleger jetzt wissen

Die Siemens Energy-Aktie gerät trotz starker Quartalszahlen und Rekordaufträgen unter Druck und verliert den dritten Tag in Folge. Was steckt dahinter?

• Siemens Energy-Aktie im Abwärtstrend• Analysten bleiben gespalten• Sorgen um Bewertung und Siemens-Gamesa belasten den Kurs

Die Aktie von Siemens Energy steht erneut unter Abgabedruck: Nach einer längeren Phase starker Kursgewinne verzeichnete das Papier am Freitag den dritten Handelstag in Folge Verluste. Im Donnerstagshandel verlor das Papier via XETRA schließlich 4,36 Prozent auf 166,76 Euro. Am Freitag geht es dann schlussendlich um weitere 2,11 Prozent auf 163,24 Euro nach unten. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob die starke operative Entwicklung bereits vollständig im Kurs eingepreist ist.

Rekordauftragseingang trifft auf verhaltene Kursreaktion

Fundamental liefert Siemens Energy eigentlich Argumente für Optimismus: Im zweiten Geschäftsquartal 2026 erreichte der Auftragseingang laut Unternehmensangaben ein Rekordniveau von 17,7 Milliarden Euro und lag damit deutlich über den erwarteten rund 15,6 Milliarden Euro. Auch Umsatz und Ergebnis entwickelten sich solide: Der Umsatz kletterte auf 10,3 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereffekten auf 1,164 Milliarden Euro.

Besonders auffällig ist das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,72 sowie ein Auftragsbestand von 154 Milliarden Euro. Laut Unternehmensausblick wird vor allem die Sparte Grid Technologies zum Wachstumstreiber mit erwarteten Margen von 18 bis 20 Prozent. Für den Gesamtkonzern hebt Siemens Energy zudem die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent sowie einem Gewinn nach Steuern von rund 4 Milliarden Euro.

Trotz dieser starken Zahlen reagierte der Markt zuletzt zunehmend nervös - ein klassisches Zeichen für Gewinnmitnahmen nach einer starken Rally.

Analysten zwischen Zuversicht und Bewertungszweifeln

Auch die Analystenseite zeichnet ein gemischtes Bild. JPMorgan bestätigte nach den Quartalszahlen die Einstufung "Overweight" und setzte das Kursziel bei 225 Euro fest. Analyst Phil Buller verwies dabei insbesondere auf eine wachsende Dynamik im Bereich KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur in Asien.

Dem gegenüber steht eine deutlich vorsichtigere Einschätzung anderer Häuser: Barclays hob das Kursziel zwar leicht von 100 auf 110 Euro an, blieb jedoch bei einer neutralen Bewertung. Analyst Vlad Sergievskii betont, dass die aktuelle Bewertung bereits einen außergewöhnlich starken Infrastrukturzyklus einpreise.

Auch Berenberg sieht zwar weiterhin Potenzial und erhöhte das Kursziel auf 200 Euro bei unverändertem "Buy"-Votum, warnt jedoch indirekt vor überzogenen Erwartungen. Besonders im Fokus steht die Bewertung: Während das erwartete KGV für 2027 auf rund 29,7 sinkt, liegt das aktuelle Niveau deutlich höher - ein Hinweis auf bereits stark eingepreistes Wachstum.

Bewertung, Gamesa und die entscheidenden Risikofaktoren

Trotz der operativen Stärke bleibt die Aktie nicht ohne Risiken. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und damit ein erhebliches Maß an Zukunftserwartungen vorweggenommen. Hinzu kommt die weiterhin schwache Entwicklung der Windtochter Siemens Gamesa, die im zweiten Quartal einen negativen Free Cashflow von 654 Millionen Euro ausweist und damit die Konzernbilanz belastet.

Zudem zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen Bewertung und Realität: Das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis signalisiert, dass Investoren bereits viel Optimismus eingepreist haben. Sollte das erwartete Gewinnwachstum nicht vollständig eintreten oder sich der Infrastrukturzyklus abschwächen, könnte der Druck auf den Kurs zunehmen.

Der nächste wichtige Impuls für die Aktie dürfte am 5. August 2026 mit den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal folgen. Dann wird sich zeigen, ob Siemens Energy die hohe Dynamik im Auftragseingang halten kann und ob sich bei Gamesa tatsächlich eine nachhaltige Trendwende abzeichnet.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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