Siemens Energy-Aktie trotzdem stärker: UBS stuft Siemens Energy ab

Analystin Supriya Subramanian begründete dies am Mittwoch in ihrer Studie mit dem hohen Maß an Unsicherheit nach den jüngsten schlechten Nachrichten von der Siemens Energy -Tochter Siemens Gamesa. Sie kappte ihre operativen Ergebnisschätzungen deutlich. Nach der scharfen Kursreaktion am Markt seien die Bedenken allerdings inzwischen angemessen eingepreist.

Im XETRA-Handel geht es am Mittwoch für die Papiere von Siemens Energy zeitweise um 4,19 Prozent hoch auf 15,30 Euro.

