Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Positive Analysen
|
09.09.2026 11:52:09
Siemens Energy-Aktie trotzdem unter Druck: JPMorgan bleibt optimistisch
Die Siemens Energy-Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bruch habe sich insgesamt positiv geäußert und von einer weiter starken Nachfrage im Sommer gesprochen, schrieb Phil Buller am Dienstag. Zudem sehe Bruch den Energietechnikkonzern auf einem guten Weg, das obere Ende der angestrebten Jahresgewinnspanne zu erreichen.
Via XETRA sinkt die Siemens Energy-Aktie zeitweise um 1,92 Prozent auf 146,00 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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