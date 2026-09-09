Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Positive Analysen 09.09.2026 11:52:09

Siemens Energy-Aktie trotzdem unter Druck: JPMorgan bleibt optimistisch

Siemens Energy-Aktie trotzdem unter Druck: JPMorgan bleibt optimistisch

JPMorgan hat Siemens Energy nach Gesprächen mit Konzernchef Christian Bruch mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen.

Die Siemens Energy-Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bruch habe sich insgesamt positiv geäußert und von einer weiter starken Nachfrage im Sommer gesprochen, schrieb Phil Buller am Dienstag. Zudem sehe Bruch den Energietechnikkonzern auf einem guten Weg, das obere Ende der angestrebten Jahresgewinnspanne zu erreichen.

Via XETRA sinkt die Siemens Energy-Aktie zeitweise um 1,92 Prozent auf 146,00 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Overweight für Siemens Energy-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Bildquelle: Siemens Energy AG

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01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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