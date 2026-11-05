Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Buy-Einstufung
|
05.11.2026 15:22:49
Siemens Energy-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analyst Christopher Leonard zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Rückschlüsse aus dem Wahlsieg der Demokraten für europäische Energietechnik-Werte. Das Fazit sei grundsätzlich eher negativ, dies aber mit gewissen Einschränkungen. Außerdem sei durch den jüngsten Ausverkauf schon viel eingepreist. Siemens Energy gehört zu den Werten, bei denen er die relativ großen Kursverluste nicht für angebracht hält. Auf dem aktuellen Kursniveau zählt er die Aktie mit Schneider Electric, Prysmian und Andritz zu seinen Favoriten.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:06 Uhr bei 119,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 75,85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1 923 538 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 0,4 Prozent zurück. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.11.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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