Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Erwartungen im Blick 13.11.2025 21:33:40

Siemens Energy-Aktie verliert trotzdem: Mittelfristziele nach oben geschraubt

Siemens Energy-Aktie verliert trotzdem: Mittelfristziele nach oben geschraubt

Siemens Energy wird auf mittlere Sicht optimistischer.

Für das 2028 endende Geschäftsjahr strebt das Unternehmen nun eine Ergebnismarge vor Sondereinflüssen von 14 bis 16 Prozent an. Bisher waren 10 bis 12 Prozent angepeilt worden. Die Umsatzerlöse sollen jährlich im Schnitt um einen "niedrigen Zehnerprozentbereich" wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend ad hoc mit. Bisher war Siemens Energy von einem Wachstum um einen hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz ausgegangen.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 lägen im Rahmen der Erwartungen, ebenso der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26. Für 2025/26 prognostiziert Siemens Energy ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse um 11 bis 13 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereinflüssen von 9 bis 11 Prozent.

Die vollständigen Zahlen für das vierte Geschäftsquartal sollen den weiteren Angaben nach noch am Donnerstag veröffentlicht werden.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel sinkt die Siemens Energy-Aktie um 2,1 Prozent auf 105,00 Euro.

DJG/cln

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie: Jefferies hebt Titel auf `Buy` - Kursziel verdoppelt sich auf 134 Euro

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten